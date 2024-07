Giuntoli taglia la Juve, c’è un nuovo cedibile: fissato il prezzo mercato

Nicolussi, i club interessati

Il Parma lo tiene d’occhio da tempo (mister Pecchia lo conosce dai tempi dell’Under 23 bianconera e lo riabbraccerebbe volentieri), mentre il Como - se non dovesse chiudere per Stefano Sensi (non c’è ancora l’intesa economica) - è pronto a fare una mossa per il metronomo ex Sudtirol. Occhio anche al Venezia, la formazione attualmente più calda sul fronte Nicolussi Caviglia. Tanto che ci sono già stati contatti diretti sia tra i club sia con l’entourage del giocatore nell’ultima settimana. I lagunari fanno sul serio e parleranno, di nuovo, con la Juventus in settimana: sul tavolo il futuro del terzino destro Tommaso Barbieri, per il quale proprio i veneti sono in vantaggio. Il ds veneziano Pippo Antonelli vorrebbe completare l’accoppiata e prelevare dalla Continassa pure Nicolussi Caviglia. La formula proposta (prestito con diritto di riscatto) però al momento non convince la Vecchia Signora, che chiede almeno l’obbligo. Intanto Lucci si sta guardando intorno anche sul fronte estero per il suo assistito.