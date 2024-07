Calafiori, Juve gelata. Sartori: “Non penso andrà lì. Magari un mercato diverso”

Riccardo Calafiori è stato tra i protagonisti del disastroso Europeo dell'Italia, nonostante l'autogol - sfortunato - contro la Spagna nelle altre due gare del girone si è ben comportato fornendo anche l'assist per il gol decisivo di Zaccagni con la Croazia. Dopo l'ottima stagione con la maglia del Bologna è finito sul taccuino di "diversi club" parola di Sartori, ospite alla serata d'inaugurazione del calciomercato estivo a Rimini. Proprio il dirigente dei rossoblù ha parlato del suo futuro, gelando in parte anche i tifosi della Juve. I bianconeri, infatti, lo stanno seguendo poiché sarebbe tra le richieste di Thiago Motta per la prossima stagione ma la situazione è difficile e sul centrale classe 2002 ci sarebbe anche l'Arsenal.