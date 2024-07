Thuram, la Juve chiude con il Nizza: cifre e possibile contropartita

Insomma, che ci fosse qualche patema dalle parti di Parigi (e stavolta la politica non c'entra) lo conferma il titolo che il sito dell'Équipe ha rilasciato in rete immediatamente dopo il fischio finale: “la délivrance“. Vale a dire “la liberazione”. Tanto dall'incubo di farsi eliminare dai cugini belgi (si detestano reciprocamente), quanto per la contingenza di una vittoria che la Francia ha ottenuto con oggettiva fatica e al termine di una gara per nulla memorabile sia per il gioco sia per le individualità. L'hanno tenuta a galla le parate di Maignan e un'autorete: poca roba, ma sufficiente per andare ai quarti dove dovrà fare a meno di Rabiot , squalificato.

Rabiot: "Juve? Non so cosa succederà"

Il centrocampista, che da ieri è ufficialmente svincolato dalla Juve, ha parlato in zona mista: "Il mio futuro? Non so cosa succederà ma non ho voglia di parlare di questo. Dire qualcosa ai tifosi? Penso abbiano capito che sono concentrato sull'Europeo con la mia Nazionale e che vedremo cosa succederà dopo. Il mio focus è al 100% qui, poi ovviamente sono sempre in contatto con la società. L'eliminazione dell'Italia? Per quanto visto nella fase a gironi potevamo aspettarcelo. La Svizzera era arrivata molto più forte, non posso dire che sono sorpreso dall'eliminazione dell'Italia. La squadra è anche giovane e aveva bisogno di tempo per lavorare col nuovo allenatore. Avranno occasione di fare meglio nei prossimi anni. Noi non belli? No, ma come dice Allegri meglio non essere bello ma vincere".