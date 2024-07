"Juve, sirene turche per Milik: il Besiktas studia l'offerta"

Dopo la cessione di Moise Kean, continua a tenere banco in casa Juventus il futuro di Arek Milik. L'attaccante polacco è infatti considerato sacrificabile per il nuovo corso intrapreso da Thiago Motta e potrebbe essere ceduto già nella prossime settimane. Il profilo del classe 1994 piace infatti molto all'estero, con degli interessi registrati particolarmente in Turchia, dove il Besiktas sarebbe pronto a presentare un'offerta ufficiale per convincere il club bianconero.

Juve, interesse per Milik: contatti con il Besiktas Secondo quanto riportarto dal portale turco Fanatik, negli ultimi giorni il Besiktas avrebbe intensificato i contatti con la Juventus per Arek Milik. Il club si è infatti informato sui costi dell'operazione, con Cristiano Giuntoli che valuta il calciatore circa 10 milioni di euro. Il Besiktas dovrà quindi decidere se affondare il colpo per il polacco o virare su Sebastian Haller del Borussia Dortmud, altro obiettivo per rinforzare l'attacco. Per la Juve cedere anche Milik dopo Kean sarebbe importante per sbloccare eventuali arrivi nel reparto offensivo.

Juve, i numeri di Milik Arek Milik ha chiuso la sua ultima stagione con la Juventus con 4 gol e 1 assist. Tre di questi sono arrivati nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, mentre l'unica firma in Serie A è quella contro il Bologna alla penultima giornata. Un rendimento che, unito al recente problema fisico che lo ha costretto a saltare gli Europei, non convince del tutto la Juventus che potrebbe cederlo già in questa sessione di mercato.

