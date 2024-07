Mercato Juve, l’operazione che ha del clamoroso: l’intreccio Chiesa-Sancho

In questi caso ecco che la creatività può dare una mano e in questo senso al dt Cristiano Giuntoli certo non fa difetto. Bisogna non solo tirare fuori il coniglio dal cilindro ma cogliere al meglio le opportunità che le dinamiche di mercato offrono. E veniamo al dunque, ovvero al fatto che il Manchester United avendo confermato sulla panchina il tecnico Ten Hag deve risolvere la questione Sancho visto che i rapporti tra i due sono prossimi allo zero come testimonia il prestito di sei mesi che ha vissuto l’attaccante in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund.

Dunque una soluzione che non ha fatto altro che differire il problema, risolvibile alla radice solo con il licenziamento del tecnico olandese. Ci si è andato vicini ma non abbastanza per cui ecco i Red Devils nella rinnovata situazione di sistemare Sancho in un’altra squadra. Il ragazzo piace eccome alla Juve che non può permettersi di pagargli uno stipendio da 10 milioni di euro per cui serve l’incrocio magico. Vendere Federico Chiesa (in Italia piace a Napoli e Roma) allo United per un prezzo un po’ inferiore rispetto al valore e, con lo sconto applicato, ottenere dal Manchester il prestito di Sancho con almeno metà dell’ingaggio pagato dal club inglese, come avvenuto peraltro negli scorsi sei mesi al Borussia Dortmund. Chiaro che si tratti di una operazione dal coefficiente di difficoltà altissimo ma si proverà.