Locatelli, pressing De Zerbi: la situazione sul centrocampo Juve

Dopo aver chiuso il doppio colpo a centrocampo per Douglas Luiz e Khephren Thuram, la Juventus è al lavoro per sfoltire il reparto con i calciatori considerati non essenziali da Thiago Motta. Tra questi può esserci anche Manuel Locatelli, reduce da una stagione negativa con i bianconeri che non gli ha permesso di strappare la convocazione di Spalletti per l'Europeo. Il Marsiglia vorrebbe infatti regalare a Roberto De Zerbi il suo pupillo per il centrocampo dopo l'avventura insieme al Sassuolo.