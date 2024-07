Juve su Couto, l'esterno del Brasile che fa sognare Giuntoli e i tifosi

TORINO - Tassello dopo tassello la nuova Juventus di Thiago Motta prende forma grazie al lavoro del direttore tecnico Cristiano Giuntoli. Che da una parte procede allo sfoltimento della rosa con la cessione di quei giocatori non ritenuti dall’allenatore funzionali al proprio progetto e dall’altra all’acquisto di coloro che invece solleticano il palato dell’italoabrasiliano. Per questa seconda fase ecco l’arrivo del portiere Di Gregorio, che con i piedi è tra i migliori in assoluto quindi perfetto per la costruzione dal basso o i lanci precisi da 40 metri a scodellare la palla nella trequarti avversaria. Ma non solo, ovviamente. A centrocampo dopo l’inserimento di un top player come Douglas Luiz, preso dall’Aston Villa, è in via di definizione l’ingresso di Thuram dal Nizza per rinforzare la mediana che potrà contare pure su Fagioli e Locatelli.