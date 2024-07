Asse Juve-Verona, l'ultimo acquisto prima di Cabal? Era andata benissimo

Juve, 22 anni fa l'acquisto di Camoranesi dal Verona

Senza considerare il prestito di Romulo nel 2014-15, con il riscatto mai esercitato l'ultimo acquisto della Juventus in terra scaligera risale al 2002. Di chi si tratta? Di Mauro German Camoranesi, che ha lasciato decisamente il segno in bianconero, scendendo anche in Serie B da campione del Mondo per amore dei colori bianconeri. L'italo-argentino era passato alla Vecchia Signora per appena 4 milioni di euro, con il compito di sostituire l'infortunato Zambrotta. Poi ha fatto la storia del club: 288 presenze, 32 gol e 75 assist, un rendimento che rispecchia l'importanza che ha avuto per il club. Ora dalla stessa terra è arrivato Cabal, tifoso della Vecchia Signora sin da bambino. Quindi la forte passione li accomuna. I ruoli sono diversi, l'ex leggenda era un uomo di fascia molto offensivo, mentre il colombiano è un difensore sinistro e all'occorrenza anche terzino. I tifosi sperano in un copione simile in campo, non resta che attendere che scenda in campo il protagonista.