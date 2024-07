Rugani, Juve addio? L'agente a Casteldebole, il Bologna ci prova

La Juventus e Cristiano Giuntoli sono al lavoro per completare la rosa da consegnare a mister Motta. Oltre le numerose entrate, ultima quella di Cabal , la dirigenza è impegnata sul fronte cessioni. Nelle ultime ore è stato registrato un interesse del Bologna per Daniele Rugani . Il difensore non rientrerebbe nei piani futuri del club bianconero e potrebbe essere uno dei sacrificati in questa sessione di calciomercato.

Bologna su Rugani: sondaggio dei rossoblù

Come riportato da Sky Sport, il Bologna ha incontrato gli agenti di Daniele Rugani a Casteldebole. Quella che è andata in scena in mattinata è stata una chiacchierata interlocutoria, per caprie la fattibilità dell'operazione. Al momento i rossoblù hanno solo sondato il terreno, per quella che potrebbe essere un'occasione di mercato che permetterebbe di rimpiazzare il partente Riccardo Calafiori, nonostante ci sia stato un rallentamento delle trattative con l'Arsenal.