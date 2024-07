Amadio alla Juve, talento precoce: la Nazionale e il gol nel sangue

Un altro talento per le giovanili: i bianconeri si sono assicurati il 2008 Alex Amadio dall'Ascoli. L'attaccante ha incantato nel club marchigiano, guadagnandosi ora la chiamata da parte della Vecchia Signora (solo di nome, non di fatto). Resta da capire se si aggregherà con l'U16 o direttamente con la Primavera di Magnanelli, che ha un ruolo molto importante, quello di plasmare i giovani e renderli pronti per lo step in Next Gen e poi in Prima Squadra. Giuntoli e la dirigenza stanno dimostrando una grande attenzione per le possibili "stelle future" e dopo Adzic, che ha già colpito Motta, il lavoro sta continuando anche per le categorie minori.