Todibo, dal Judo al calcio: il grave incidente e quel numero a Lautaro…

Todibo e la sicurezza ritrovata al Nizza

Tornando in patria Todibo ha ritrovato la cosa più importante: la fiducia. Con il Nizza si è preso il posto da titolare e a suon di buone prestazioni ha convinto anche Deschamps a convocarlo in Nazionale. La concorrenza con Les Blues è tanta, basta vedere l'ultimo Europeo. Ma gode lo stesso di tanta stima. Ora la sua aggressività e la sua qualità potrebbero far comodo a Thiago Motta per il suo gioco. L'allenatore aspetta solo la fumata bianca nella trattativa. E ora il francese non ha più tempo da perdere per ritagliarsi un posto da protagonista e realizzare il sogno che aveva fin da ragazzino: giocare a calcio e farlo in squadra importante. Non resta che attendere.