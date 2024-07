Huijsen saluta il mondo Juve: "Sempre nel mio cuore. Non è un addio..."

Dean Huijsen ai saluti. Il difensore olandese, che ha scelto di giocare per la Spagna , si è congedato dalla Juve con un messaggio su Instagram: ad attenderlo c'è il Bournemouth , la Premier League e la sua seconda esperienza lontano dall'Italia dopo gli inizia al Malaga . Sei mesi di prestito alla Roma , il rientro alla base e l'avventura Oltremanica alle porte. Huijsen va via con il cuore gonfio di gratitudine per il club bianconero: "Sono arrivato a sedici anni a Vinovo con il cuore pieno di speranza e di emozione, con il sogno di indossare un giorno la maglia della prima squadra. Ho conosciuto un club grandioso e persone fantastiche che mi hanno aiutato nel mio percorso e che ringrazierò sempre per tutto quello che mi hanno trasmesso".

Huijsen: "Avrei voluto giocare all'Allianz e dimostrare il mio valore"

Huijsen ha poi aggiunto: "Grazie a tutti i tifosi, che hanno sempre creduto in me. Avrei voluto dimostrare ancora di più quello che sono capace di fare giocando all’Allianz, ma la vostra passione e il vostro amore per questa maglia mi hanno comunque spinto a dare il massimo, sempre. Grazie per avermi accolto, sostenuto e per aver condiviso con me gioie e dolori. La Juventus resterà sempre una parte fondamentale del mio cuore e della mia vita. Questo non è un addio definitivo, ma un arrivederci. Continuerò a seguire e a tifare per voi, ovunque il mio percorso mi porterà. Con affetto e gratitudine, Dean Huijsen".

Huijsen, il bilancio con la Juve

A corredo del messaggio, Dan ha postato un video con le sue giocate più belle con la maglia della Juve e della Juve Next Gen: chiusure energiche ma anche gol, come quello splendido realizzato al Foggia in Coppa Italia di Serie C, che permise ai ragazzi dell'allora tecnico Brambilla di andare a giocarsi la finale poi persa contro il Vicenza. Huijsen lascia la Juve con un bilancio di 62 presenze collezionate dall'Under 17 fino alla Prima Squadra con la quale ha esordito, con Allegri in panchina, in Serie A in trasferta contro il Milan il 22 ottobre 2023.

