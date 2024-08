Giuntoli, il tesoretto per Motta dalla Next Gen: quanto incassa la Juve

Un tesoretto in arrivo. La Juve passa all’incasso sfruttando l’ottimo lavoro fatto con la Next Gen negli ultimi anni. E adesso si appresta a raccogliere i frutti: trovato l’accordo ieri pomeriggio per la cessione a titolo definitivo di Tommaso Barbieri alla Cremonese , che ha sorpassato il Venezia. I grigiorossi hanno optato per l’acquisto a titolo definitivo, garantendo per le casse della Vecchia Signora l’ingresso immediato di 2,5 milioni , oltre a una percentuale sulla futura vendita. Convinto pure il terzino destro grazie un sostanzioso contratto quadriennale con opzione per il quinto anno: oggi in programma le visite mediche di rito e la firma sul contratto con la società del Cavalier Arvedi.

Nicolussi Caviglia, la situazione

Bagagli pronti pure per Hans Nicolussi Caviglia: la Juve ha trovato un’intesa di massima col Venezia per 4 milioni più una percentuale sulla rivendita. Adesso si attende la risposta definitiva del centrocampista, che ieri ha ricevuto la chiamata del tecnico arancioneroverde Eusebio Di Francesco. L’allenatore abruzzese si sta spendendo in prima persona per convincere il regista ad approdare in Laguna. Riflessioni in corso, visto che HNC preferiva Parma o Cagliari come destinazioni. I ducali però hanno virato con decisione su Gaetano (Napoli), lasciando in stand-by il classe 2000. Restano in lizza i sardi, che però stanno ragionando su Maleh (Lecce) e Maggiore (Salernitana), ovvero due pupilli del tecnico Davide Nicola che ha già allenato entrambi. Ecco perché il Venezia resta fiducioso di portare a termine la trattativa per Nicolussi Caviglia nel giro di 48 ore. Le stesse che potrebbero produrre pure la cessione di Marco Olivieri: sull’attaccante è piombato il Bari che ha superato il Brescia. Si va verso la vendita a titolo definitivo con una percentuale in favore della Juve sull’eventuale rivendita.