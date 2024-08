Sekulov a Bogliasco, visite e poi firma con la Samp di Pirlo: i dettagli

La Sampdoria ha le idee chiare: talento ed esperienza per cercare di conquistare la promozione in Serie A . Pirlo , dopo la vittoria in Coppa Italia ai rigori contro il Como, riceverà ora un altro regalo dal calciomercato. Si tratta di Sekulov , attaccante classe 2002 della Juventus che nella scorsa stagione ha trascinato la Next Gen ai playoff di Serie C. Il calciatore è a Bogliasco per le visite mediche di rito, per poi mettere la firma sul contratto che lo legherà ai blucerchiati.

Sekulov alla Sampdoria: i dettagli

La Juventus ha raggiunto un accordo con la Sampdoria per la cessione di Sekulov a titolo definitivo a 2 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita a favore dei bianconeri. L'attaccante nella passata stagione, dopo una prima parte in prestito alla Cremonese (non ha avuto spazio), è rientrato a Torino e ha trascinato la Next Gen in Serie C con 9 gol e 3 assist in 23 presenze. Una serie di prestazioni che gli sono valse anche la chiamata da parte di Allegri, allora allenatore della prima squadra, che lo ha fatto esordire in Serie A negli ultimi dieci minuti del match pareggiato contro Lazio. Ora avrà un maestro che la Vecchia Signora la conosce molto bene. Toccherà all'italiano conquistare il suo spazio.