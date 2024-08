Un inglese per l'attacco Juve ma non è Sancho. E Conceicao è dato per fatto!

UItime settimane infuocate di calciomercato per la Juventus , segnalato un Cristiano Giuntoli scatenato per dare a Thiago Motta le pedine necessarie a giocarsi da subito al meglio le carte per l'inizio del campionato, previsto lunedì sera prossimo contro il Como. Detto a parte della trattativa Koopmeiners in dirittura d'arrivo dall'Atalanta nonostante gli sfoghi e la rabbia di Gasperini - occhio a Brescianini strappato dai bergamaschi al Napoli e a Conte all'ultimo respiro per sostituire l'olandese - e di quella con la Fiorentina per Nico Gonzalez , con la levata di scudi di Commisso, il plenipotenziario del club bianconero è al lavoro sull'attacco, con due mosse clamorose in arrivo dal Portogallo.

Sondaggio per Marcus Edwards: lo ricordate?

Nelle ultime ore la Vecchia Signora ha avviato i contatti con lo Sporting Lisbona per Marcus Edwards. Al momento i discorsi sono ancora in una fase interlocutoria, con i bianconeri che hanno aperto un canale per capire la fattibilità dell'affare e i suoi costi. Attaccante esterno, inglese espatriato, una sorta di Sancho in salsa portoghese che i tifosi della Juve ricordano tra l'altro benissimo: stagione 2022-23, la Juventus si appresta a giocare il ritorno dei quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona, dopo la vittoria all'andata per 1 a 0 a Torino. La partita teminerà 1 a 1, e a siglare la rete per i padroni di casa dal dischetto sarà proprio lui, un gol vanificato dal pari di Rabiot che spedirà Allegri in semifinale contro il Siviglia. Edwards fece il diavolo a quattro e Giuntoli sicuramente l'aveva già annotato nel taccuino.

La scheda di Marcus Edwards

Ma chi è Edwards? Classe 1998, è un esterno offensivo, ala destra naturale, dotato di un mancino preciso e chirurgico capace di mettere in difficoltà le difese avversarie sia rientrando verso il centro del campo per cercare il tiro o l'assist, sia andando sul fondo per servire i compagni. Un giocatore che coniuga una grande qualità, testimoniata dalla sua abilità nel dribbling, a tanta corsa. Più assist man che goleador, ma sempre a sostegno dei compagni di reparto. Nell'ultima stagione ha messo a referto 6 gol e 9 assist, che seguono le 7 reti e i 9 assist della stagione precedente. Un compagno perfetto per Dusan Vlahovic, per un tridente di peso con Yildiz. Lo Sporting per ora parte da 25 milioni di euro e apre anche alla cessione in Premier, dove Marcus tornerebbe volentieri. Però...