Mossa Giuntoli per la difesa… alla Conceicao: il gioiello che ha già segnato alla Juve

Antonio Silva è un giovane classe 2003, nato e cresciuto calcisticamente nel Benfica . È nel club lusitano che il calciatore muove i suoi primi passi, facendo la trafila di tutte le squadre giovanili. Ma è un'ascesa rapida la sua, imponendosi già all'età di 18 anni in prima squadra. È un difensore centrale , ruolo che predilige, e grazie alla sua importante stazza fisica può giocare abilmente sia a destra che a sinistra, e all'occorrenza anche in una probabile difesa a tre. Vanta anche 17 presenze con il Portogallo e una discreta abilità in fase realizzativa.

Antonio Silva alla Juve come Conceicao? Ecco perché

In questo primo scorcio di stagione, Silva non ha trovato il suo solito spazio all'interno dell'undici titolare del Benfica. Una circostanza che ha attirato le attenzioni della Juventus e di Cristiano Giuntoli che starebbe immaginando di impostare una trattativa in stile Conceicao. L'accordo consisterebbe in un prestito secco, ma molto oneroso, con un'opzione per trattare il trasferimento a titolo definitivo nella prossima estate. Una mossa che ha permesso alla Vecchia Signora, con l'altro portoghese sponda Porto, di pagare il cartellino a un prezzo contenuto e soprattutto evitare l'asta con gli altri grandi club. Tra l'altro, i due condividono lo stesso procuratore Jorge Mendes, che ha buoni rapporti con il dirigente bianconero.