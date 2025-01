Kolo Muani-Juve, la curiosa attesa: la chiave è… l’U21 azzurro

Juve-Kolo Muani: cosa serve per sbloccare la trattativa

Dalla Francia si dice che la chiave per sbloccare Kolo Muani possa essere l’azzurrino Ndour, di rientro alla base dopo il prestito al Besiktas. L’attaccante aspetta il via libera, così come il club bianconero: al momento di andare in stampa, non era pervenuta la documentazione alla Lega Calcio per poter inserire il francese nella lista dei convocati per il match di oggi contro il Milan. Non essendoci i tempi tecnici per completare tutti i passaggi necessari, l’esordio di Kolo Muani con la maglia della Juventus slitterà di una settimana, a Napoli: importante ricordare che il centravanti non può essere schierato martedì con il Bruges perché non può essere inserito in lista Uefa, almeno fino a quando non terminerà la prima fase della competizione. Il contrattempo costringe così la Juventus a poter contare su un elemento in meno nelle rotazioni in un settore con scelte già limitate in una scontro diretto fondamentale come quello con la formazione allenata da Sergio Conceicao. Detto questo i rapporti tra le due società, Juventus e Psg, restano cordiali e di totale collaborazione: una volta completate tutte le questioni formali, nel giro di 48 ore, Kolo Muani potrà finalmente dare una mano ai suoi nuovi compagni.