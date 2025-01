Vlahovic sempre più in bilico, Giuntoli a Londra: blitz Juve per Veiga e Kelly

Ieri Renato Veiga non era nemmeno in panchina nel match del Chelsea contro il Wolverhampton: segnale ormai inequivocabile non solo del fatto che il portoghese non sia più considerato nelle rotazioni di Enzo Maresca, ma che sia destinato a trovare una soluzione sul mercato a breve. Ci ha provato il Borussia Dortmund, ancora in corsa per il centrale che può anche agire da terzino: la novità è che la Juve tenta il sorpasso e per effettuarlo è sceso in campo direttamente Cristiano Giuntoli, che gli addetti ai lavori hanno avvistato a Londra e che oggi raggiungerà Thiago Motta e la squadra a Bruges per il match di Champions. Giornate intense per il dt bianconero, che sta portando avanti le trattative su più tavoli e che in Inghilterra si muove su vari fronti e con diverse società. In particolare con il Chelsea: il nome caldo, come scritto è quello di Veiga.