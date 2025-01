Veiga è atterrato a Torino: visite e firma, inizia la sua avventura alla Juve

Ora Motta ha il suo difensore

Veiga potrà così garantire a Thiago Motta quelle qualità in difesa che fino a questo momento non ha avuto. Per caratteristiche e dati ricorda Calafiori, il giocatore perfetto per l'allenatore della Vecchia Signora. Così come il difensore italiano, anche il portoghese ha un sinistro educato e può giocare sia centrale sia terzino. Il portoghese comunque non sembrerebbe essere l'ultimo acquisto della sessione invernale di mercato: Giuntoli continua a monitorare anche altri possibili rinforzi come Kelly del Newcastle e Todibo.