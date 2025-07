Sapete qual è la formazione che sogna Tudor?

Il mercato è in alto mare. E lo sarà ancora per un po'. D'altronde è difficile muoversi per le big italiane: serve cedere prima di comprare e questo complica un po' i piani del calciomercato. La Juventus, intanto, si è già presa Jonathan David e non è proprio un dettaglio. Anche se Tudor ha in mente una formazione tipo per la quale c'è ancora molto da fare. In porta è confermassimo Di Gregorio, se Perin dovesse scegliere di andare via servirebbe un secondo portiere, ma al momento non è una priorità. Nella linea a tre della difesa, Tudor vede il ritorno di Bremer in mezzo come il miglior acquisto possibile, poi vede Gatti e Kalulu che possono alternarsi sul centro destra e spera di avere uno tra Hancko, Laporte o Pereira sul centrosinistra. E qui deve intervenire Comolli.