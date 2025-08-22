Sersanti, addio Juve: ufficiale al Modena, la formula dell'affare

Il Modena pesca in casa Juventus per rinforzare il suo centrocampo. La squadra allenata da Andrea Sottil si candida ad essere tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie B dopo che lo scorso anno prima con Pierpaolo Bisoli e poi con Paolo Mandelli in panchina la squadra non è riuscita ad agguantare i playoff. In Coppa Italia i gialloblù hanno messo in difficoltà il Torino soprattutto nel primo tempo prima di arrendersi al gol partita di Vlasic .

Il Modena punta su Sersanti per il centrocampo

Il Modena si è mosso in maniera determinante sul mercato puntando sull'esperienza di Chichizola per la porta e su altri elementi navigati per la categoria come l'esterno Zampano e la coppia Palumbo e Di Mariano dal Palermo. In avanti è arrivato anche un altro ex Juventus come Luca Zanimacchia. L'ultima operazione messa a segno dal direttore sportivo Andrea Catellani è quella di Alessandro Sersanti, centrocampista prelevato dai bianconeri in prestito con obbligo di riscatto dopo aver maturato esperienze in cadetteria con Lecco e Reggiana. Due stagioni fa in bianconero per lui sono arrivate anche tre convocazioni in prima squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri senza mai esordire.

