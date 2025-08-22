Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Sersanti, addio Juve: ufficiale al Modena, la formula dell'affare

Il centrocampista continuerà a giocare in Serie B dopo le esperienze con Lecco e Reggiana
2 min
ModenaJuventus
Sersanti, addio Juve: ufficiale al Modena, la formula dell'affare © Modena Calcio

Il Modena pesca in casa Juventus per rinforzare il suo centrocampo. La squadra allenata da Andrea Sottil si candida ad essere tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie B dopo che lo scorso anno prima con Pierpaolo Bisoli e poi con Paolo Mandelli in panchina la squadra non è riuscita ad agguantare i playoff. In Coppa Italia i gialloblù hanno messo in difficoltà il Torino soprattutto nel primo tempo prima di arrendersi al gol partita di Vlasic.

Il Modena punta su Sersanti per il centrocampo

Il Modena si è mosso in maniera determinante sul mercato puntando sull'esperienza di Chichizola per la porta e su altri elementi navigati per la categoria come l'esterno Zampano e la coppia Palumbo e Di Mariano dal Palermo. In avanti è arrivato anche un altro ex Juventus come Luca Zanimacchia. L'ultima operazione messa a segno dal direttore sportivo Andrea Catellani è quella di Alessandro Sersanti, centrocampista prelevato dai bianconeri in prestito con obbligo di riscatto dopo aver maturato esperienze in cadetteria con Lecco e Reggiana. Due stagioni fa in bianconero per lui sono arrivate anche tre convocazioni in prima squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri senza mai esordire. 

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video