Zhegrova, il presidente del Lille non molla e rivela: "Ho parlato con Comolli"

La Juventus da qualche settimana ha messo nel mirino Edon Zhegrova , fantasista del Lille nato in Germania ma di origine e nazionalità calcistica kosovara. L'obiettivo dei bianconeri è quello di ricomporre una coppia offensiva ben assortita con Jonathan David , suo compagno di squadra nel club francese e fiore all'occhiello del mercato estivo 2025. Nella speranza di piazzare gli esuberi di Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez , Damien Comolli si è mosso concretamente con la dirigenza del Lille per regalare a Tudor il trequartista nelle ultime battute di mercato, trovando però un muro da parte del club francese.

Il Lille respinge l'assalto a Zhegrova

In conferenza stampa ha parlato Olivier Letang, presidente del Lille che ha ammesso contatti con la Juventus: "Sono amico di Comolli e mi sono sentito spesso con lui da quando è arrivato in Italia. Qualche settimana fa abbiamo parlato di Zhegrova, ma ad oggi non ho ricevuto alcuna offerta ufficiale. Posso affermare che il calciatore resterà con noi questa stagione". Bruno Genesio, tecnico del Lille, ha aggiunto forza alle parole del presidente parlando in conferenza delle condizioni fisiche del calciatore kosovaro: "Non gioca dal 14 dicembre e ha bisogno di ritrovare ritmo partita, ma questa settimana si è aggregato al gruppo nonostante martedì abbia avvertito qualche fastidio muscolare. Potrà far parte dei convocati per la sfida contro il Monaco".

