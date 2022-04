La Lazio punta decisa su Bajrami dell'Empoli

ROMA - Nella prossima stagione potrebbe cambiare la maglia numero 10 della Lazio. In attesa di capire il futuro di Luis Alberto, Igli Tare, ds biancoceleste, ha messo gli occhi sul gioiello dell'Empoli Bajrami, che in questa stagione si è ritagliato un ruolo da protagonista nella squadra di Andreazzoli: rendimento che, oltre a quello della Laizo, ha suscitato anche l'interesse del Sassuolo. Tuttavia Tare sembra intenzionato ad anticipare la concorrenza: il presidente Corsi è disposto a liberarlo, a fronte di un'offerta giusta. L'Empoli chiede poco più di 10 milioni: un trequartista puro con caratteristiche alla Sarri per quanto riguarda l'estro e la fantasia.