Lazio, Lotito stizzito: "Milinkovic-Savic non è in vendita e non andrà alla Juve"

ROMA - Quale futuro per Sergej Milinkovic-Savic? Il centrocampista della Lazio piace alla Juve e chissà, dopo sette anni, potrebbe salutare Roma per provare una nuova esperienza calcistica. Stagione super per lui e Claudio Lotito, come riporta Il Messaggero, spegne le voci di mercato: “Sergej non è in vendita, e non andrà alla Juventus di certo”. Una chiusura che appare totale, anche se si prospetta una calda estate per quanto riguarda il Sergente. Dalla sua vendita potrebbero arrivare tanti soldi, voci di corridoio parlano di una valutazione intorno ai 60-70 milioni di euro. Al momento il calciatore è concentrato sul finale di stagione. Allo Stadium, con la fascia da capitano al braccio, ha segnato il gol del 2-2 utile per il punto che vale l’Europa matematica. Sabato sera all’Olimpico, chiuderà la stagione davanti ai suoi tifosi in attesa di conoscere il proprio futuro.