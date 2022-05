Calciomercato Lazio, affondo su Marcos Antonio: sarà il nuovo Leiva

ROMA - Esce un brasiliano, ne entra un altro. La Lazio è pronta a salutare Lucas Leiva arrivato a fine contratto e ha in pugno Marcos Antonio Silva Santos, ai noti conosciuto come Marcos Antonio. Giocatore classe 2000, compirà 22 anni il prossimo 13 giugno, è alto 1,66, è un centrocampista dello Shakhtar Donetsk. Era entrato in ottica Juve a marzo, quando si parlava della finestra concessa dalla Fifa ai giocatori stranieri che militavano in Ucraina o in Russia (non recepita dalla Lega di A). È stato vicino al passaggio in prestito al Flamengo. Ora c’è la Lazio nel suo futuro. L’accordo con lo Shakhtar prevede l’acquisto a titolo definitivo per 9 milioni. Potrebbe arrivare già a fine stagione e mettersi a disposizione di Sarri a partire dal ritiro di Auronzo di Cadore.