Lazio, Sarri ha rinnovato: c'è la conferma di Lotito

ROMA - Maurizio Sarri ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Mancano le firme e l'annuncio ufficiale, ma le parole di Claudio Lotito rilasciate a Sky valgono più di una conferma. Il nero su bianco c'è dopo mesi di annunci (il primo alla cena di Natale), appuntamenti e ritardi. Con l'Europa League conquistata grazie al quinto posto e la stagione appena conclusa, ecco il momento giusto per dire ancora sì. Nuova scadenza nel 2025, ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus e mercato concordato. Non dovrebbero essere presenti clausole di uscita. Nel contratto in essere invece, Sarri avrebbe la possibilità di liberarsi senza problemi entro il 30 maggio con un'offerta dall'estero. Ma il matrimonio è stato rinnovato, non c'è nessuna intenzione da parte del tecnico di salutare Formello e intraprendere un'altra avventura. Il progetto inaugurato la scorsa estate dunque, va avanti. In attesa del mercato: Mau si aspetta colpi perfetti per la sua idea di calcio.