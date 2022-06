Juve, visto Di Maria? Prendilo subito

E meno male che Angel Di Maria ha 34 anni e quindi “è troppo vecchio per la Juve”. Che nel Psg in questa stagione ha giocato “soltanto” 26 partite in campionato (complimenti a Pochettino: si capiscono tante cose). Che sta cercando l’ultimo lucroso contratto sul viale del tramonto. Quante banalità, quante facezie ci sono state ammannite dal bar del web. Poi, nella prima notte di giugno, a Wembley, lo Spaghetto va di traverso agli azzurri, incanta il mondo con il suo cucchiaio e le sue giocate, manda in visibilio i tifosi bianconeri che non aspettano altro se non vederlo nel proprio club. “Di Maria, gol per la Juve” ha titolato stamane in prima pagina Tuttosport e non poteva riassumere in modo migliore il significato della prova di un autentico asso del pallone che in bacheca ha allineato il trentesimo trofeo di una carriera strepitosa. Di Maria alla Juve può portare classe, tecnica, estro, assist, gol. Di Maria può essere, finalmente, il grimaldello per aprire molte difese avversarie, rivelandosi un partner di fondamentale importanza per Vlahovic. Di Maria può consentire alla Juve quel salto di qualità nel gioco, lungamente disatteso soprattutto nel deludente finale di stagione e doverosamente da inseguire per essere competitivi in campionato e in Champions League.