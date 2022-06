Calciomercato Lazio, si tratta col Verona per Casale

ROMA - La Lazio ha raggiunto l'accordo per il rinnovo o di contratto di Radu che resterà in biancoceleste ancora per un anno. La Lazio, intanto, ha ripreso a trattare con il Verona per cercare di portare a Maurizio Sarri quel Nicolò Casale già seguito a lungo a gennaio, una fretta motivata dal fatto che anche il Milan e il Napoli si sono informati per il difensore. Nelle chiacchierate tra il presidente veronese Setti e Lotito sono sbucati anche i nomi di Ilic e di Simeone : difficile, però, che si possa arrivare a un tris con il patron biancoceleste. Che, tra l'altro, è molto vicino al portiere Carnesecchi (la Cremonese può sostituirlo con l'interista Radu).