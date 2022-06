Calciomercato Lazio, Casale costa troppo: virata su Chust

In attesa di sviluppi per l'intervento di Carnesecchi, per la porta si monitorano Vicario e Cragno

15 . 06 . 2022 15:23 1 min

© EPA

Tuttosport

