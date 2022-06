ROMA - La Lazio stringe per ingaggiare Pedrinho , brasiliano classe 2002, in scadenza di contratto al 31 dicembre col Santos. Il ds laziale è i a Londra, dove c'è stato un nuovo contatto anche con l'Arsenal per Pablo Marì , in uscita dai Gunners. Rifiutata la prima proposta del Copenhagen per Vavro , la richiesta della Lazio è sopra 4 milioni offerti. Si cerca l'intesa anche con il Cadice per Escalante ma solo con un prestito oneroso utile a bilancio per arginare il problema indice di liquidità.