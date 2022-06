Milinkovic in vacanza: non si fermano le voci di mercato

BODRUM (Turchia) - Dopo aver terminato gli impegni con la Lazio e in Nations League con la Serbia, Sergej Milinkovic-Savic può finalmente godersi le vacanze. Il centrocampista serbo si trova in Turchia in compagnia della fidanzata Natalija, con cui ha postato uno scatto su Instagram scrivendo: "Con mia moglie". Non si fermano però le voci di mercato, soprattutto quelle su un forte interessamento del Chelsea, del Newcastle dei sauditi e dell’Arsenal. Il centrocampista serbo è in scadenza nel 2024 e non è ancora mai stata presa in considerazione la possibilità di rinnovare: con la sua partenza la Lazio potrebbe pianificare il mercato, con offerte al momento sui 55-60 milioni.