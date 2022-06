Lazio, ecco il primo colpo: è arrivato Marcos Antonio

ROMA - La Lazio piazza il colpo Marcos Antonio, è il primo acquisto per Maurizio Sarri in vista della nuova stagione. Il brasiliano è atterrato in mattinata a Fiumicino, nel pomeriggio è previsto un tour del centro sportivo di Formello, sua nuova casa calcistica. Nella giornata di martedì sono programmate le visite mediche in clinica Paideia. L'ex Shakhtar firmerà un contratto di cinque anni a circa 900mila euro. Ingaggio a salire, anno dopo anno, sino ad arriva a 1,4 milioni. Raccoglierà l'eredità di Lucas Leiva, si candida ad essere il nuovo regista e giocare con Milinkovic e Luis Alberto. In queste settimane cercherà di ambientarsi a Roma, poi il 5 luglio è prevista la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Inizierà anche sul campo la sua avventura alla Lazio.