Calciomercato Lazio, Casale e Ilic nel mirino

ROMA - Luis Alberto è destinato a lasciare la Lazio: il Mago è fiducioso in un nuovo rilancio del Siviglia con un’offerta stavolta vicina ai 22 milioni di base fissa più bonus. Lotito è pronto a dare l’ok così da sbloccare l’affare Ilic , a cifre diverse però rispetto a quelle che chiede Setti (18 milioni). Contatti Lazio e Verona anche per Casale, i gialloblù hanno aperto al prestito purché con obbligo di riscatto. C’è fiducia per Romagnoli, nelle prossime ore la Lazio è pronta ad avvicinarsi alle richieste dell’ex Milan, con Acerbi destinato al percorso inverso.