Empoli, Corsi: "Vicario alla Lazio? Abbiamo avuto un colloquio"

EMPOLI (Firenze) - Gli addii di Strakosha e Reina hanno lasciato la porta della Lazio sguarinita: i biancocelesti sono alla ricerca di un estremo difensore titolare per la prossima stagione e, visti anche gli intoppi nella trattativa con l'Atalanta per portare Carnesecchi a Roma, stanno sondando la possibilità di acquistare Guglielmo Vicario dall' Empoli . A confermarlo è proprio il presidente dei toscani Corsi ai microfoni di Radio Incontro Olympia: " Abbiamo parlato con la Lazio di Vicario. C'è stato recentemente un colloquio. Accordo raggiunto? L'unico accordo è di aspettare una successiva chiamata dalla dirigenza laziale con la quale abbiamo impostato un discorso da sviluppare prossimamente. Personalmente, da una parte posso definirmi contento che il nostro lavoro venga riconosciuto e premiato da un top club, dall'altra parte sarei dispiaciuto perché sarebbe difficile sostituire il miglior portiere italiano dell'ultimo campionato , che mi auguro di vedere presto in nazionale viste le convocazioni di Mancini in quel ruolo...”.

Corsi ha poi aggiunto: “Abbiamo un paio di profili da attenzionare per non farci trovare impreparati. Anche Vicario ovviamente sarebbe felice di giocare nella Lazio, tuttavia, da grande professionista quale è, sarebbe altrettanto contento di proseguire ad Empoli. Noi lo abbiamo riscattato dal Cagliari, e come da accordi presi, siamo pronti a riconoscergli un adeguamento del contratto per la prossima stagione. Con lo staff dei preparatori dei portieri già è stato studiato il programma di allenamento. Guglielmo, se non fossero cambiati gli scenari, sarebbe potuto andare in una grande squadra italiana che però ha preferito puntare su un portiere nuovo e prolungare di un anno con quello vecchio...".