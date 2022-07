Lazio, ufficiale: Patric ha rinnovato fino al 2027

ROMA - " La S.S. Lazio comunica di aver prolungato il contratto di lavoro del calciatore Patricio Gabarron Gil che vestirà la maglia biancoceleste per i prossimi cinque anni". Per mezzo di una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club capitolino fa sapere che Patric, polivalente difensore scuola Barcellona, ha rinnovato fino al 30 giugno 2027 .

Patric resta alla Lazio

Dopo aver militato - a livello giovanile - tra le fila di Real Murcia e Villarreal, Patricio Gabarrón Gil, difensore centrale e all'occorrenza terzino destro o esterno di centrocampo sulla medesima fascia, è stato acquistato dal Barcellona nel 2008, all'età di 15 anni. Con i blaugrana, oltre alle 87 presenze - condite da 4 gol - nella squadra B, si è tolto la soddisfazione di esordire con i big all'epoca allenati da Gerardo Martino nella fase a gironi di Champions in occasione della sconfitta per 2-1 contro l'Ajax. Nel 2015 il passaggio alla Lazio, club di cui si appresta a difenderne i colori per l'ottava stagione consecutiva e per il quale ha sin qui collezionato 155 gettoni arricchiti da tre reti.