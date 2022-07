Lazio, ceduto Vavro al Copenaghen: è ufficiale

ROMA - "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il calciatore Vavro Denis alla FC Copenaghen". Accordo trovato tra il club biancoceleste e quello danese, il difensore rimane così nella società che lo aveva accolto in prestito negli ultimi sei mesi. Da Formello continuano le cessioni, in mattina ufficiale anche la vendita di Bobby Adekanye al Go Ahead Eagles Voetbal BV. Vavro, lo scorso 30 giugno, aveva lasciato il Copenaghen senza aver visto il club esercitare il riscatto. Si era reso protagonista anche di un caso sui social, in cui in un video diceva: "Odio la Lazio", frase poi ritrattata. Ora la sua cessione a titolo definitivo è diventata ufficiale e Sarri aspetta altri difensori per completare la rosa.