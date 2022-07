Lazio a un passo da Casale del Verona: i dettagli della trattativa

ROMA - Sta per chiudere un altro colpo in difesa, la Lazio. Dopo quello di Gila dal Real Madrid Castilla, è infatti a un passo anche il centrale del Verona Nicolò Casale. La trattativa si dovrebbe concludere a breve sulla base di 7 milioni più bonus. Si tratta della seconda operazione di mercato tra biancocelesti ed Hellas in questa sessione, dopo quella per Matteo Cancellieri.