Lazio, si sblocca la cessione di Muriqi

ROMA - Si sblocca la cessione di Muriqi: trovato l’accordo tra Lazio e Bruges per il trasferimento dell’attaccante per 10 milioni. Sarri può scegliere il suo nuovo vice-Immobile e vuole a Mertens: il belga definirà il suo futuro lontano da Napoli e la Lazio è pronta a offrirgli un biennale da 2.5 milioni. Romagnoli ha detto sì per un contratto di 5 anni a 2.8 più bonus facilmente raggiungibili. L’altro innesto per la difesa è Casale (c’è pure il Monza) ieri incontro Lotito-Giuffredi : trovato l’accordo, al Verona 7 milioni più bonus. Definita la coppia dei portieri, Luis Maximiano è atteso in Italia, al Granada andranno 7 milioni poi la Lazio stringerà per Provedel.