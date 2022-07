Nicolò Casale è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio: è a Roma, domani in mattinata effettuerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà alla società biancoceleste. "Ho realizzato il mio sogno, non vedo l'ora di partire. Il corteggiamento di Sarri? Una delle cose principali che mi ha spinto a venire in questa grande società. Non vedo l'ora di iniziare, aspettiamo ufficialità e visite" ha dichiarato Casale a Sky Sport.