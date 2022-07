Lazio, Muriqi ceduto al Mallorca: l'annuncio ufficiale

ROMA - Vedat Muriqi lascia la Lazio e si trasferisce a titolo definitivo al Mallorca, club spagnolo con il quale aveva giocato in prestito negli ultimi sei mesi, collezionando cinque gol in sedici presenze e contribuendo alla salvezza della squadra. AI biancocelesti, che due anni fa lo avevano acquistato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, andranno circa 9,4 milioni.