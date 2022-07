Vecino, accordo con la Lazio: l'ex Inter firma un triennale

ROMA - Matias Vecino ha trovato un accordo triennale con la Lazio: il centrocampista uruguaiano, dopo le cinque stagioni all'Inter (nelle quali ha collezionato 104 presenze e 10 gol in campionato) e col contratto coi nerazzurri scaduto lo scorso 30 giugno, ha firmato un accordo da 2 milioni di euro + bonus l'anno fino al 2025. Fondamentale per la buona riuscita del trasferimento sia i buoni rapporti dell'agente Lucci con Tare e Lotito, sia l'opinione di Maurizio Sarri, che conosce e apprezza il calciatore sin da quando era all'Empoli (proprio in Toscana l'uruguaiano s'era messo in mostra nella stagione 2014-2015).