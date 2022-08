La Lazio si muove: Provedel-Emerson

ROMA - La Lazio ha finalmente definito l’arrivo del portiere tanto agognato da Sarri : Ivan Provedel saluta lo Spezia e firmerà un contratto di 5 anni. I liguri lo sostituiranno on Dragowski della Fiorentina (che a sua volta segue il portiere Matteo Rizzo, classe 2004 della Pro Vercelli): Sistemata la casella del portiere, il mercato della Lazio non si ferma. A parte Vecino, che sosterrà oggi le visite mediche, i biancocelesti continuano a cerca re un esterno di difesa: il preferito resta Udogie ma l’Udinese non scende sotto i 20 milioni: troppi per la Lazio che ha virato con decisione su Emerson Palmieri che il Chelsea può liberare per 10 milioni. Nessuna schiarita, invece, sul fronte Luis Alberto : c’è l’interesse del Siviglia ma Lotito non scende sotto i 25 milioni e la trattativa non decolla e così non si sblocca neppure l’arrivo di Ilic dal Verona (13 milioni più di 2 di bonus la cifra fissata con il Verona). Non si registrano, invece, novità sul fronte Mertens (anzi: la posizione della Lazio è che il mercato in attacco è chiuso dopo l’arrivo di Cancellieri) e anzi sul belga insiste la Salernitana che avrebbe aumentato l’offerta dell’ingaggio all’ex del Napoli: 3,5 milioni anche per un solo anno con opzione per il rinnovo. Raccontano di un Mertens sempre più tentato...