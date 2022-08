"Rabiot dalla Juve e Milinkovic-Savic dalla Lazio: il mercato del Manchester United si infiamma"

MANCHESTER (Regno Unito) - Il Manchester United è vigile sul mercato italiano: secondo il Telegraph i Red Devils, dopo l'avvio stentato in campionato (esordio con sconfitta interna contro il Brighton nella prima di Premier) e le trattative saltate per De Jong e Arnautovic , avrebbero messo gli occhi su Milinkovic-Savic della Lazio e Rabiot della Juve. La trattativa col centrocampista dei bianconeri sembra la più impostata (anche se ancora non è stato avviato alcun contatto con la madre del calciatore, sua agente) con una valutazione che si aggira sui 15-20 milioni, ma l'acquisto di quest'ultimo non chiuderebbe la porta all'arrivo del serbo dei biancocelesti.

"Milinkovic-Savic, il Manchester Utd può affondare il colpo"

Secondo il quotidiano britannico il Manchester United starebbe valutando di affondare il colpo per il centrocampista serbo della Lazio: un nome che circola nell'ambiente dei Red Devils da almeno tre anni, e che farebbe contenti i tifosi, molto delusi dall'inizio di campionato in salita, dai mal di pancia di Cristiano Ronaldo e dalle trattative saltate per l'acquisto di De Jong ed Arnautovic. La Lazio sta considerando di offrire a Savic un rinnovo di contratto, con l'attuale accordo in scadenza nel 2024, ma ciò non starebbe scoraggiando lo United che potrebbe offrire circa 60 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del classe '95.