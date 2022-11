Fantacalcio Lazio, Lazzari e il rinnovo: "Spero di rimanere qui a lungo"

ROMA - "Il mio rinnovo con la Lazio? Di solito serve molto tempo per trovare un accordo, io invece ho risolto tutto con soli due incontri. Questo è un motivo d'orgoglio, sono felice del club e credo che esso lo sia di me. Spero di rimanere qui a lungo, sto veramente bene". E' quanto detto da Manuel Lazzari ai microfoni di Lazio Style Radio. Il terzino destro commenta poi la sosta dovuta al Mondiale in Qatar: "Questa è una stagione un po' anomala. Per qualche mese abbiamo giocato ogni tre giorni, e questo ci ha portato via molto sia a livello mentale che fisico. La sosta ha aiutato, ma la ripartenza di gennaio sarà comunque un grande punto di domanda". Lazzari con Maurizio Sarri è maturato definitivamente come difensore di una linea a quattro: "Ho voluto imparare il ruolo di terzino anche considerando lo schema della Nazionale... che ora invece gioca con la difesa a tre (ride, ndr). Sono comunque felice di questa nuova posizione, voglio migliorare ancora". Una battuta anche su Luka Romero: "È ancora molto giovane, ma tra qualche anno sarà un giocatore fortissimo. La Lazio ha in casa un ottimo talento".