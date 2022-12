ROMA - Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito la Lazio rende noto "di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrije Kamenovi? a favore del club ceco AC Sparta Praga". Il terzino sinistro serbo classe 2000 non ha collezionato nessuna presenza in questa prima parte di stagione in maglia biancoceleste.