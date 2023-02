Milinkovic-Lazio, Tare: "Sul rinnovo sono tranquillo e fiducioso"

TORINO - "Ennesimo tormentone su Milinkovic Savic da qui a giugno? A me fa l'effetto contrario perché so come stanno le cose e quindi non c'é nessun tormentone: ogni cosa si risolverà al momento opportuno. La cosa positiva è che io non leggo mai quello che viene scritto perciò non vado avanti né con i sé e né con i ma. So come stanno le cose e sono tranquillo. Se sono fiducioso? Sempre sempre". Lo ha dichiarato il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ai microfoni di Mediaset prima della gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus.