Cataldi rinnova con la Lazio fino al 2027: è ufficiale

ROMA - Indossata per la prima volta nel 2006, all'età di 12 anni, dopo i primi calci tirati tra le fila dell'Ottavia, Danilo Cataldi continuerà ad indossare la maglia della Lazio per almeno le prossime quattro stagioni: è infatti ufficiale il suo prolungamento del contratto con il club biancoceleste fino al 30 giugno 2027. A dare l'annuncio del rinnovo del centrocampista classe 1998, che in carriera ha militato in prestito anche con Crotone, Genoa e Benevento, è la stessa società capitolina, per mezzo di una nota diramata sul proprio sito.