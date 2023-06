Lazio-Luis Alberto: ecco il rinnovo e un milione in più

Lazio attivissima su più fronti. A Luis Alberto , per cedere il quale Lotito chiede 40 milioni di euro, è stato offerto il rinnovo con aumento stagionale da 3 a 4 milioni più bonus. Per l'attacco si tratta con il Sassuolo per Berardi e Pinamonti , con la Salernitana per Dia e con il Bari per Cheddira. A centrocampo riflettori puntati su Veerman (Psv Eindhoven). La Fiorentina incassa una mezza apertura di Zaniolo ("Sto bene al Galatasaray, ma nel mercato mai dire mai") anche se il problema restano i 35 milioni del cartellino. Per il centrocampo il nome più gettonato resta Hjulmand (Lecce) con Lopez (Sassuolo) e Tameze (Verona) prime alternative.

Le ultime di calciomercato

Pronto il rinnovo con un triennale per Castrovilli, Kokorin rientra dal prestito all'Aris e può fi nire al Karagumruk. Il Genoa ha il sì di Piatek, serve anche quello della Salernitana. L'Udinese ha messo le mani sul centravanti Lorenzo Lucca, che tornerebbe in Italia dopo la non felice esperienza all'Ajax: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, si tratta con il giocatore per lo stipendio. La Salernitana ha rinnovato per un anno il contratto al portiere Ochoa e per l'attacco guarda a Nzola (Spezia), mentre sulle corsie esterne c'è in pole il danese di proprietà degli svedesi dell’Hacken. Il Bologna si è aperto una pista per il terzino destro brasiliano Yann Couto di proprietà del Manchester City che nell’ultima stagione l’ha mandato in prestito al Girona. Ranieri vorrebbe riavere al Cagliari Gagliardini, che ha allenato alla Sampdoria. Isardi cercano anche un vice portiere affi dabile da mettere alle spalle di Radunovic: Sirigu, Leali, Kastrati e Paleari nella rosa da cui Giuliani potrebbe andare a pescare. Il Verona guarda alla situazione di Marco Baroni, che potrebbe prendere il posto del duo Zaff aroni-Bocchetti, ma bisogna superare la concorrenza dello Spezia che sembra avere gli elementi giusti per convincere l’ex allenatore del Lecce. L’Atalanta vuole chiudere a breve per l’esterno di difesa dello Spezia Holm, mentre per Kovalenko il futuro immediato è al Paok di Salonicco. Il Sassuolo entro il fi ne settimana cercherà di avere l’ok dalla Roma per l’attaccante Volpato e il laterale Missori: sul piatto ci sono 9 milioni per il pacchetto, l’Atalanta è pronta a inserirsi per la punta se l’affare dovesse saltare. Per la porta il Lecce tenta Dragowski (Spezia), già seguito nel mercato di un’estate fa.