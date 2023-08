Sepe alla Lazio dalla Salernitana: la formula dell'operazione

Luca Sepe è ufficialmente un giocatore della Lazio . Il portiere è stato girato in prestito al club biancoceleste dalla Salernitana .

Il direttore sportivo Angelo Fabiani, ex dei granata, ha così blindato il pacchetto degli estremi difensori dopo che Lloris aveva declinato l'offerta della Lazio.

Sepe da vice Ochoa a vice Provedel alla Lazio

Scalzato dal ruolo di titolare dal messicano Francisco Guillermo Ochoa, Sepe sarà il secondo di Provedel nella Capitale. Nella scorsa stagione Sepe ha giocato 17 partite in campionato e una in Coppa Italia subendo 27 gol e mantenendo per 3 volte la porta inviolata.