Zaccagni come Milinkovic-Savic, Lotito trema: a zero sul mercato?

Una raffica di rinnovi è pronta a investire la Serie A . Molti uomini mercato dell’ultima estate alla fine non hanno cambiato maglia, nonostante le tante proposte ricevute. E così ora sono pronti a legarsi ai rispettivi club di appartenenza, prolungando gli accordi già in essere e passando alla cassa sotto forma di importanti adeguamenti salariali. È il caso di due difensori centrali: Isak Hien e Martin Erlic .

Il centrale del Verona è pronto a firmare un nuovo contratto fino al 2028 con raddoppio dello stipendio che passerà dagli attuali 650mila a 1,3 milioni di euro a stagione. Una mossa necessaria dopo che il presidente Setti in estate aveva declinato le avance di Torino e Atalanta, con quest’ultima arrivata ad offrire 12 milioni più 3 di bonus lo scorso 31 agosto. Nulla da fare. L’Hellas ha fatto muro e ora blinderà lo svedese. Scenario simile anche per il collega croato del Sassuolo. Erlic, infatti, era stato cercato con insistenza a fine luglio dal Psv Eindhoven, che era pronto a mettere sul piatto 13 milioni per accaparrarsi il vice Gvardiol nella nazionale a scacchi biancorossa. L’ex difensore dello Spezia si appresta a prolungare fino al 2028 con ritocco dell’ingaggio.

Da Bonaventura a Henrique, i rinnovi in A

Nell’agenda neroverde ci sono pure i rinnovi di capitan Andrea Consigli (in scadenza a giugno) che può allungare fino al 2025 e di Matheus Henrique (vincolato fino al 2026) che può allungare per un altro paio di stagioni. Molto attiva sul fronte rinnovi anche la Fiorentina che sogna in grande dopo il brillante avvio di campionato: tra i leader della Viola c’è Jack Bonaventura, in scadenza il 30 giugno 2024. Nel suo contratto c’è un’opzione per prolungare per un altro anno, ma le parti sono già pronte a sedersi al tavolo per velocizzare la pratica.

Stesso progetto anche per il gioiellino Michael Kayode, sotto contratto con la società di Commisso fino al 2025. L’idea è di blindare il terzino classe 2004 (già seguito da un paio di club di Premier League) con un nuovo accordo, la cui scadenza dovrebbe essere estesa al 2027 o 2028. Previsti contatti nelle prossime settimane pure con i rappresentanti di Chris Kouamè, per il quale la Fiorentina ha rifiutato le avance di Nizza e Nantes che erano pronte a versare 10 milioni di euro nelle casse dei toscani. Nulla da fare. Per Italiano l’ivoriano resta un tassello prezioso del mosaico viola: per questo la sensazione è che a breve partiranno i dialoghi per rinnovare fino al 2027 il contratto in scadenza il 30 giugno.